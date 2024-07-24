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12:23, 24 июля 2024Мир

В Ватикане сочли «формулу Зеленского» недостаточной для мира

Госсекретарь Ватикана Паролин: плана Зеленского недостаточно для мира на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, передает Italy 24.

«Это план, который может помочь. Но его недостаточно. Я надеюсь, что могут быть найдены другие формулы, которые дадут хоть какой-то проблеск надежды», — заявил Паролин.

Он добавил, что Ватикан поддерживает «формулу мира» украинского лидера в гуманитарном плане, так как она является шагом к урегулированию конфликта. При этом Святой престол «осознает слабость» предложений Зеленского в связи с тем, что они не предполагают участия России в мирном процессе.

22 июля Паролин прибыл в Киев, где на следующий день провел встречу с президентом Украины.

В ходе переговоров Зеленский заявил о необходимости «как можно скорее» завершить боевые действия на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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