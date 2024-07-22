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16:22, 22 июля 2024Бывший СССР

Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом на Украину

Госсекретарь Ватикана Паролин прибыл с визитом на Украину
Пьетро Паролин

Пьетро Паролин. Фото: Edgard Garrido / Reuters

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер обсудил с кардиналом вопросы установления мира на Украине, продовольственной безопасности и возвращения украинских пленных.

Он также поблагодарил Святой престол за гуманитарную помощь и выразил надежду на поддержку Ватикана в восстановлении медицинской инфраструктуры на Украине.

Ранее Папа Римский Франциск и посол России Иван Солтановский обсудили предложения президента Российской Федерации Владимира Путина по Украине. По словам дипломата, Ватикан осознает бесперспективность мирного урегулирования конфликта без участия России.

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      Илья Таксюр
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