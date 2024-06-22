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15:26, 22 июня 2024Мир

Папа Римский и посол России Солтановский обсудили предложения Путина по Украине

Посол РФ: Ватикан осознает бесперспективность мирного процесса по Украине без РФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ватикан осознает бесперспективность мирного урегулирования происходящего на Украине без участия России и понимает истинные причины острейшего международного конфликта. Об этом российским журналистам заявил посол РФ Иван Солтановский, который 22 июня встретился с папой Римским Франциском, передает ТАСС.

По его словам, на встрече с папой Римским обсуждались предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине, озвученные в ходе встречи с руководством МИД страны. «Видим, что Франциск находится в постоянном поиске дипломатического решения, понимая при этом всю сложность и истинные причины острейшего международного конфликта», — добавил Солтановский.

Ранее Путин во время выступления в МИД огласил условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию. По словам президента, для этого Украина должна вывести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом, статус указанных регионов и статус республики Крым должны быть зафиксированы в международных договорах.

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      Олеся Мицкевич
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