Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам президента, он обсудил с госсекретарем Ватикана ход боевых действий, гуманитарную ситуацию в стране и результаты встречи с Папой Франциском в Италии в июне.

«Мы уделили особое внимание решениям первого Саммита мира и роли Ватикана в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины», — написал Зеленский.

Паролин прибыл с визитом на Украину 22 июля. Госсекретарь Ватикана встретился в Киеве с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили вопросы установления мира на Украине, продовольственной безопасности и возвращения украинских пленных.