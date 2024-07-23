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16:43, 23 июля 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана

Зеленский встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам президента, он обсудил с госсекретарем Ватикана ход боевых действий, гуманитарную ситуацию в стране и результаты встречи с Папой Франциском в Италии в июне.

«Мы уделили особое внимание решениям первого Саммита мира и роли Ватикана в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины», — написал Зеленский.

Паролин прибыл с визитом на Украину 22 июля. Госсекретарь Ватикана встретился в Киеве с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили вопросы установления мира на Украине, продовольственной безопасности и возвращения украинских пленных.

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      Екатерина Грищенко
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