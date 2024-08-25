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11:28, 25 августа 2024Россия

ВС России в Курской области получили дополнительные вооружения

Минобороны сообщило о передаче дополнительного вооружения в Курскую область

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о передаче дополнительного вооружения подразделениям в Курской области. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. (...) В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщило ведомство.

Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий поступало 45 вопросов от приграничных областей. Все запросы Белгородской и Брянской областей, как отметили в ведомстве, были выполнены.

Ранее стало известно, что утром в воскресенье, 25 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались ударить по Курской области. В Минобороны уточнили, что приграничный регион пытались атаковать два украинских беспилотника.

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      Валентин Карант
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