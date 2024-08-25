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11:19, 25 августа 2024Россия

Украина снова пыталась ударить по Курской области

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Утром в воскресенье, 25 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались ударить по Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что приграничный регион пытались атаковать два украинских беспилотника. Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей ситуации там не привели.

В ночь на воскресенье, 25 августа, силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью. Также сообщалось о попытке атаки дронов в Воронежской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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