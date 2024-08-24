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04:00, 24 августа 2024Россия

В Воронежской области начался пожар с детонацией после атаки беспилотников

Гусев: в Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией

Фото: Stringer / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Гусев.

Он уточнил, что из-за падения фрагментов беспилотников начался пожар с детонацией взрывоопасных объектов. «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — добавил глава Воронежской области.

Гусев заявил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а также напомнил об объявленном в области режиме опасности атаки БПЛА.

Ранее над территорией Воронежской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек, ему оказана вся необходимая медицинская помощь

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      Маргарита Пименова
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