В российском регионе ночью сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в МО.

24 августа сообщалось, что российские средства ПВО за последние сутки сбили несколько ракет, авиационных бомб и реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Также ранее стало известно, что Украина впервые применила против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны, заявил Владимир Зеленский, добавив, что цель ракеты-дрона была поражена.

22 августа сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) удалось поразить украинский самолет МиГ-29. Где конкретно его перехватили, в оборонном ведомстве не уточнили.