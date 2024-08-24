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13:34, 24 августа 2024Россия

Силы ПВО сбили ракеты ATACMS и снаряды HIMARS

Минобороны России: за сутки сбиты три ракеты ATACMS и 12 снарядов HIMARS
СюжетМинобороны

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО за последние сутки сбили несколько ракет, авиационных бомб и реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России

«Сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что также были уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата., причем 16 из них сбили вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Украина впервые применила против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что цель ракеты-дрона была поражена.

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      Олег Давыдов
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