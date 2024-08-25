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12:48, 25 августа 2024Россия

Задержание Дурова назвали враждебным актом в отношении России

Саймс назвал задержание Дурова враждебным актом в отношении РФ
Дмитрий Саймс

Дмитрий Саймс. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова можно рассматривать как враждебный акт Франции по отношению к России. Такое заявление ТАСС сделал политолог Дмитрий Саймс.

«Я пытаюсь представить, чтобы что-то подобное было сделано с американским медиамагнатом. И представить себе этого не могу. Поэтому мне кажется, что это враждебный акт в отношении России. Это неуважение к свободе слова», — рассказал политолог.

По его словам, Франция воспринимает свободу информации как оружие, а не право, а претензии Франции к Дурову на уровне нарушения закона вряд ли требовали его задержания и заключения.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что арест Дурова — решение глобалистского правительства. За его арестом стоит не только его собственная судьба, но и демократическое будущее десятков стран, уверен Свинцов. Он предположил, что Дуров может провести под стражей несколько лет.

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      Валентин Карант
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