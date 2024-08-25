Захарова напомнила о требовании западных НПО насчет Telegram

Захарова: в 2018 году 26 НПО призывали Москву не мешать работе Telegram

Решение Франции задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ставит вопрос о том, потребуют ли международные структуры его освобождения «или проглотят языки». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, как в 2018 году 26 западных неправительственных организаций (НПО) осудили решение российского суда заблокировать «Telegram» и призывали «прекратить создавать препоны» в работе мессенджера на фоне принятия «закона Яровой». «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — написала Захарова.

«К Telegram были законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования», — пояснила она, отметив, что Дуров при этом все это время оставался на свободе и продолжал развивать мессенджер.

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.