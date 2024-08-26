101-летняя принцесса попала в реанимацию

101-летняя японская принцесса Юрико попала в реанимацию с пневмонией

Японская принцесса Юрико, которая в июне отметила 101-летний юбилей, попала в реанимацию. Об этом сообщает газета «Майнити симбун».

Принцессу госпитализировали еще в марте. Перед этим она пережила легкий инсульт. Кроме того, у нее диагностировали аспирационную пневмонию, связанную с попаданием жидкости в легкие.

16 августа принцессу Юрико перевели в отделение интенсивной терапии. Это произошло после того, как у нее развилось воспаление легких и повысилась температура. Официально об ухудшении ее здоровья объявили лишь после того, как она пошла на поправку и вернулась в общую палату.

Принцесса Юрико — старейший член императорского дома Японии. Ее мужем был принц Такахито — четвертый сын императора Тайсе, правившего страной с 1912 до 1926 года.

В начале 2024 года сообщалось, что японской принцессе Кико пришлось временно отойти от дел из-за загадочной болезни. Управление Императорского двора Японии объявило, что она не может питаться нормально и перестала есть обычную пищу.