Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:40, 26 августа 2024Из жизни

101-летняя принцесса попала в реанимацию

101-летняя японская принцесса Юрико попала в реанимацию с пневмонией
Юрико, принцесса Микаса

Юрико, принцесса Микаса. Фото: Toru Hanai / Reuters

Японская принцесса Юрико, которая в июне отметила 101-летний юбилей, попала в реанимацию. Об этом сообщает газета «Майнити симбун».

Принцессу госпитализировали еще в марте. Перед этим она пережила легкий инсульт. Кроме того, у нее диагностировали аспирационную пневмонию, связанную с попаданием жидкости в легкие.

16 августа принцессу Юрико перевели в отделение интенсивной терапии. Это произошло после того, как у нее развилось воспаление легких и повысилась температура. Официально об ухудшении ее здоровья объявили лишь после того, как она пошла на поправку и вернулась в общую палату.

Материалы по теме:
Эра Рэйва Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Эра РэйваЯпония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
30 апреля 2019
Игра престолом Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Игра престоломРоскошь и скромность: как живут японские императоры
1 мая 2019

Принцесса Юрико — старейший член императорского дома Японии. Ее мужем был принц Такахито — четвертый сын императора Тайсе, правившего страной с 1912 до 1926 года.

В начале 2024 года сообщалось, что японской принцессе Кико пришлось временно отойти от дел из-за загадочной болезни. Управление Императорского двора Японии объявило, что она не может питаться нормально и перестала есть обычную пищу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      «Ахмат» пленил бойца ВСУ, который издевался над жителями Курской области. Он заявил, что ему стыдно

      Беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету и напугал пилота

      Незаконно перешедших границу ради любования российской природой французов задержали

      Адам Сэндлер описал свой стиль в одежде словами «семья смеется надо мной»

      Макрона обвинили в лицемерии из-за слов о Дурове

      Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов

      Бывшего посла Украины в Казахстане осудили в России за разжигание ненависти

      В Узбекистане наказали сотни бородачей

      Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области и остался там

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше