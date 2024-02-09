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14:18, 9 февраля 2024Из жизни

Японская принцесса заболела вслед за королем Карлом III и Кейт Миддлтон

Daily Mail: японская принцесса Кико временно отошла от дел из-за болезни

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Японской принцессе Кико пришлось временно отойти от дел из-за загадочной болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кико отказалась от намеченной встречи с президентом Кении Уильямом Руто и его супругой. Вместо нее иностранного политика встретит 22-летняя дочь императора Нарухито, принцесса Айко. Ожидается, что в ближайшем будущем другие запланированные мероприятия также будет проводить Айко или муж Кико, наследный принц Акисино.

Японская принцесса стала еще одной особой королевского происхождения, столкнувшейся с медицинскими проблемами. В январе в больницу попали британский король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Карл III заболел раком, а Кейт пережила полостную операцию на животе.

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У Кико наблюдаются болезненные симптомы, связанные с пищеварительной системой. Управление Императорского двора Японии объявило, что из-за болезни принцесса не может питаться нормально, она перестала есть обычную еду.

Принцесса прошла эндоскопическое обследование, но оно не выявило никаких отклонений. Пока диагноз не поставлен, врачи советуют Кико отдыхать и восстанавливаться.

Принцесса Кико — жена младшего сына императора Акихито. Ей 57 лет.

Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито страдает от гиперплазии предстательной железы. У вдовы принца Томохито Микасы, японской принцессы Нобуко, обнаружили рак.

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      Олег Парамонов
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