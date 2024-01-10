Японская принцесса перестала есть обычную еду из-за загадочной болезни

Японская принцесса Кико не может питаться нормально из-за загадочной болезни

Японская принцесса Кико с декабря страдает от загадочной болезни. Об этом сообщает издание «Майнити симбун».

Управление Императорского двора Японии объявило, что из-за болезни принцесса не может питаться нормально, она перестала есть обычную еду.

Поставить точный диагноз пока не удалось. Тесты показали, что проблема не связана с заражением COVID-19 или гриппом. В Управлении Императорского двора Японии не исключают, что Кико придется пройти полное обследование.

Принцесса Кико — жена младшего сына императора Акихито. Ей 57 лет.

Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито страдает от гиперплазии предстательной железы. У вдовы принца Томохито Микасы, японской принцессы Нобуко, обнаружили рак.