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11:45, 10 января 2024Из жизни

Японская принцесса перестала есть обычную еду из-за загадочной болезни

Японская принцесса Кико не может питаться нормально из-за загадочной болезни

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Японская принцесса Кико с декабря страдает от загадочной болезни. Об этом сообщает издание «Майнити симбун».

Управление Императорского двора Японии объявило, что из-за болезни принцесса не может питаться нормально, она перестала есть обычную еду.

Поставить точный диагноз пока не удалось. Тесты показали, что проблема не связана с заражением COVID-19 или гриппом. В Управлении Императорского двора Японии не исключают, что Кико придется пройти полное обследование.

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Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито страдает от гиперплазии предстательной железы. У вдовы принца Томохито Микасы, японской принцессы Нобуко, обнаружили рак.

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      Олег Парамонов
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