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08:24, 15 ноября 2022Мир

У японской принцессы диагностировали рак

РИА Новости: врачи обнаружили начальную стадию рака груди у японской принцессы Нобуко

Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Global Look Press

У 67-летней вдовы покойного принца Томохито Микасы, японской принцессы Нобуко обнаружили рак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

Уточняется, что врачи диагностировали у нее начальную стадию рака груди. Иных деталей состояния принцессы не сообщается.

По данным местного СМИ, принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября, ее доставят в больницу Университета Кэйо. Ожидается, что 19 ноября она будет прооперирована.

Супруг принцесс Нобуко, японский принц Томохито, также известный под прозвищем Бородатый принц, скончался 6 июня в токийской больнице в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком.

Ранее 62-летнему императору Японии Нарухито диагностировали гиперплазию предстательной железы. По данным агентства «Киодо», состояние монарха не вызывает опасений. Однако Нарухито после постановки диагноза должен будет сдать дополнительные анализы, чтобы выявить возможные осложнения, подчеркнули врачи.

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Марина Совина
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