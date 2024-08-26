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19:15, 26 августа 2024Ценности

Алеся Кафельникова в облегающем платье снялась в откровенной позе

Модель Алеся Кафельникова в облегающем красном платье снялась в откровенной позе

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенной позе и показала фото фанатам. Данные кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова надела облегающее красное макси-платье, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она предстала перед камерой в полный рост на фоне панорамных окон отеля, а также сидя с широко разведенными в стороны ногами.

В то же время 25-летняя манекенщица зачесала назад распущенные волосы, подчеркнула глаза черным карандашом и выбрала в качестве аксессуара браслет французского люксового бренда Van Cleef & Arpels.

Ранее в августе жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото с отдыха в Италии.

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      Карина Черных
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