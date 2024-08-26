Merkur.de: у США отсутствует четкая стратегия по конфликту на Украине

Законодатели Конгресса США разочарованы отсутствием у администрации американского лидера Джо Байдена подробного письменного отчета о стратегии страны по конфликту на Украине. Об этом сообщает Merkur.de.

Стратегический отчет является обязательным условием для многомиллиардного пакета военной помощи Киеву и другим союзникам США, который был принят в апреле после значительных задержек, и должен был быть представлен Конгрессу в начале июня 2024 года.

Уточняется, что Байдена критикуют за отсутствие четко сформулированного видения долгосрочной роли США в украинском конфликте, что привело к фактической политике, которая позволяет Киеву продолжать боевые действия, но не победить.

«Я думаю, что наша реальная политика заключается в том, чтобы сохранить ее жизнеспособность, не допускать поражения Украины и ждать, пока одна или другая сторона сдастся и сядет за стол переговоров. Нам нужна реальная, демонстративная, декларативная политика », — сказал генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий войск НАТО в Европе Филип Бридлав.

По словам бывшего специального посланника США в Украине Курта Волкера, отсутствие четкой цели по выделению помощи Украине может привести к тому, что все больше членов Конгресса будут отклонять будущие запросы на выделение дополнительной поддержки. «Самый большой риск заключается в том, что Конгресс не предоставит больше финансирования», — заключил он.

Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Отмечается, что эти средства используются против российских войск.