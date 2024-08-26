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01:44, 26 августа 2024Мир

США обвинили в поставке отравляющих и химических веществ на Украину

Постпредство РФ при ОЗХО: США поставляют отравляющие вещества на Украину

Фото: Globallookpress.com

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в комментарии «Известиям» обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. В дальнейшем эти средства используются против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».

«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», — заявили в постпредстве. Там отметили, что еще в 2023 году указывали на поставку Киеву химических веществ временно выводящего действия BZ (хинуклидил-3-бензилат), CS (Хлорбензальмалонодинитрил, также известен как «газ Сирень»), CR (Дибензоксазепин), а также ручных гранат «Терен-6» с химическими средствами раздражающего действия.

Постпредство России при ОЗХО заявило, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) было зафиксировано более 400 случаев применения украинскими военными токсичных химикатов нелетального действия, в частности хлорпикрина, зачастую в смеси с хлорацетофеноном.

22 августа командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинская армия применила газовое оружие в Курской области. На опубликованных кадрах на спецназовцев были надеты противогазы. Один из бойцов сказал, что их «снова атаковали газом».

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      Марина Совина
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