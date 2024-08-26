Капитан затонувшей в Италии суперъяхты стал подозреваемым по делу о крушении

Il Sole 24 Ore: капитан яхты Bayesian стал подозреваемым по делу о ее крушении

Капитан затонувшей у берегов Италии суперъяхты Bayesian стал подозреваемым по делу о ее крушении. Об этом пишет издание Il Sole 24 Ore.

«Джеймс Катфилд, капитан яхты Bayesian, затонувшей в прошлый понедельник в Портичелло, в районе Палермо, находится под следствием по подозрению в ее крушении», — утверждается в публикации.

В публикации также отмечается, что подозреваемому 51 год, он является гражданином Новой Зеландии. По данным издания, 25 августа Катфилд отвечал на вопросы судей прокуратуры города Термини Имерезе.

Ранее прокуратура начала расследование по факту ухода из жизни британского магната, мультимиллионера Майка Линча и шести других человек, которых не стало в результате затопления суперъяхты.