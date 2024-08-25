Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 25 августа 2024Мир

В Италии прокуратура начала расследование после затопления суперъяхты

Reuters: в Италии прокуратура начала расследование после затопления суперъяхты

Фото: Perini Navi Press Office Handout / Globallookpress.com

В Италии прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства британского магната, мультимиллионера Майка Линча и шести других человек, которые стали жертвами затопления суперъяхты Bayesian. Об этом пишет Reuters со ссылкой на надзорное ведомство

Как отмечает глава прокуратуры Термини Имерезе Амброджо Картосио, хотя яхта и пострадала от шторма, но «вполне вероятно», что было совершено непредумышленное убийство.

Ранее на этой неделе владелец построившей суперъяхту Bayesian компании Джованни Костантино рассказал, что к трагедии привели ошибки экипажа. В частности, по его словам, шторм был предсказуем, яхта не должна была стоять на якоре и на ней не должно было быть людей.

С учетом предупреждения о плохой погоде, «было неуместно» устраивать вечеринку на яхте, отметил Костантино. При этом он назвал судно «практически непотопляемым», одним из наиболее безопасных в мире.

19 августа роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии. Крушение произошло во время шторма. На борту находились 22 человека, из них — 12 гостей и 10 членов экипажа.

Ранее Анжела Бакарес, жена миллиардера Майка Линча, которого называют «британским Биллом Гейтсом», раскрыла подробности о затонувшей суперъяхте. В частности, по ее словам, в день шторма они с мужем проснулись в районе четырех утра, когда суперъяхта «накренилась».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об извинениях Зеленского перед Кадыровым

      Информацию о плане Telegram на случай задержания Дурова опровергли

      Маск поддержал призывы в соцсетях освободить Дурова

      Россиянам рассказали о нюансах получения доплаты к пенсиям

      На Западе заявили о смерти безоружных людей от рук ВСУ в Курской области

      В российском регионе ночью сбили беспилотник ВСУ

      В украинском учебнике нашли Курскую область в составе Украины

      В Италии прокуратура начала расследование после затопления суперъяхты

      Россиянам посоветовали четыре лучших упражнения для сохранения молодости тела после 50 лет

      Китай во время визита Салливана выдвинет США требования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше