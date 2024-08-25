Reuters: в Италии прокуратура начала расследование после затопления суперъяхты

В Италии прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства британского магната, мультимиллионера Майка Линча и шести других человек, которые стали жертвами затопления суперъяхты Bayesian. Об этом пишет Reuters со ссылкой на надзорное ведомство

Как отмечает глава прокуратуры Термини Имерезе Амброджо Картосио, хотя яхта и пострадала от шторма, но «вполне вероятно», что было совершено непредумышленное убийство.

Ранее на этой неделе владелец построившей суперъяхту Bayesian компании Джованни Костантино рассказал, что к трагедии привели ошибки экипажа. В частности, по его словам, шторм был предсказуем, яхта не должна была стоять на якоре и на ней не должно было быть людей.

С учетом предупреждения о плохой погоде, «было неуместно» устраивать вечеринку на яхте, отметил Костантино. При этом он назвал судно «практически непотопляемым», одним из наиболее безопасных в мире.

19 августа роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии. Крушение произошло во время шторма. На борту находились 22 человека, из них — 12 гостей и 10 членов экипажа.

Ранее Анжела Бакарес, жена миллиардера Майка Линча, которого называют «британским Биллом Гейтсом», раскрыла подробности о затонувшей суперъяхте. В частности, по ее словам, в день шторма они с мужем проснулись в районе четырех утра, когда суперъяхта «накренилась».