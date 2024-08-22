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15:45, 22 августа 2024Из жизни

Жене «британского Билла Гейтса» пришлось пройти по битому стеклу ради спасения с яхты

La Repubblica: жена миллиардера Майка Линча шла по битому стеклу, чтобы спастись

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Анжела Бакарес, жена миллиардера Майка Линча, которого называют «британским Биллом Гейтсом», раскрыла подробности о затонувшей суперъяхте мужа. О катастрофе и своем спасении она рассказала в интервью итальянской газете La Repubblica, которое пересказал Business Insider.

По словам Бакарес, в день шторма они с мужем проснулись в районе четырех утра, когда суперъяхта «накренилась». По словам женщины, сначала они совсем не волновались. Она даже встала с кровати, чтобы посмотреть, что происходит, как вдруг рядом с ней разбилось стекло.

Когда судно начало тонуть из-за шторма, Бакарес, как пишет итальянская газета, пришлось пройти по битому стеклу, чтобы спастись. Женщина была одной из тех 15 человек, которых первыми вытащили с перевернувшейся яхты. Из-за того, что Бакарес шла по осколкам, на ее ногах остались глубокие раны. По этой причине женщина пока не может ходить и передвигается в инвалидном кресле.

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Майку Линчу спастись не удалось. Его тело извлекли из воды 22 августа. За день до этого спасатели нашли останки адвоката миллиардера Криса Морвилло, банкира Джонатана Блумера и их жен. 18-летняя дочь Линча Ханна все еще числится пропавшей без вести.

Ранее сообщалось, что суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа. Из-за шторма судно опрокинулось и за считаные минуты пошло ко дну. На этой яхте Линч и его друзья праздновали победу в суде. Миллиардера признали невиновным в преступлении, за которое ему грозило 25 лет тюрьмы.

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      Юлия Юткина
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