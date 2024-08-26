Белгородский губернатор заявил о тенденции к ухудшению ситуации из-за атак ВСУ

Белгородский глава Гладков: Дроновка и Пороз закрыты из-за оперативной ситуации

Оперативная ситуация в приграничных населенных пунктах Белгородской области имеет тенденцию к ухудшению из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с чем ряд населенных пунктов был закрыт для въезда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова приводит «Интерфакс».

По заявлению главы региона, закрытыми объявляются поселки Дроновка и Пороз, расположенные в Грайворонском округе, а также Старый Хутор Валуйского городского округа.

«Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению», — заявил Гладков. Он отметил, что жители указанных закрытых поселков получат компенсацию и помощь в вывозе имущества.

Ранее Гладков отчитал подчиненных за халатность, проявленную при защите населения.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.