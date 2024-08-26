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12:55, 26 августа 2024Россия

Глава приграничного региона России отчитал подчиненных за халатность при защите населения

Белгородский глава Гладков отчитал чиновников за халатность при защите людей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главы Ракитянского, Прохоровского и Ивнянского районов Анатолий Климов, Сергей Канищев и Игорь Щепин (соответственно) проявили халатность при защите населения Белгородской области и должны пройти проверку на соответствие занимаемым должностям. Об этом во время совещания заявил глава приграничного региона Вячеслав Гладков, трансляция опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Как заявил Гладков, бездействие чиновников безответственно.

«Ну, что? Палку оббивать гвоздями и бить по головам руководителям, чтобы хоть как-то начали [защищать население]? Прошу прощения за резкость, но а как по-другому?» — отчитал подчиненных губернатор.

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