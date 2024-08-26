Белоруссия ответила Украине на призыв отодвинуть войска от границы

МИД Белоруссии назвал игрой для Запада призыв Киева отодвинуть войска от границы

Призыв Киева к Минску отодвинуть войска от белорусско-украинской границы является игрой для Запада или внутреннего потребления. Такой ответ дал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на заявление внешнеполитического ведомства Украины, передает РИА Новости.

Он отметил, что белорусская сторона не получала от Киева официальных обращений с такой просьбой. «Мы лишь видели это сообщение на просторах интернета. Знаете, там хватает всякого», — сказал Глаз.

Официальный представитель МИД Белоруссии добавил, что вопросы о целях этой просьбы нужно адресовать украинскому Министерству иностранных дел. По его словам, Минск будет признателен, если кто-то объяснил бы логику таких заявлений. Глаз также отметил, что власти Украины запускают через белорусскую территорию дроны, а через неделю на сайте МИД удивляются действиям войск Белоруссии, которые обеспечивают безопасность своей страны.

Ранее Украина призвала Минск отодвинуть свои силы дальше от границы. По мнению Киева, Белоруссия под видом учений сосредоточила в приграничной Гомельской области значительное количество военных, в том числе Силы специальных операций.