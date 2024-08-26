«Призываем не совершать трагических ошибок». МИД Украины обратился к Белоруссии по поводу скопления войск на границе

МИД Украины призвал Белоруссию отодвинуть войска и технику дальше от границы

Министерство иностранных дел Украины призвало Минск отодвинуть свои силы дальше от границы. Киев заявил, что Белоруссия под видом учений сосредоточила в приграничной Гомельской области значительное количество военных, включая Силы специальных операций, и техники, в том числе танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства противовоздушной обороны (ПВО).

Мы призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок (…) и отвести войска от нашей границы МИД Украины

В МИД отметили, что белорусские учения идут «в непосредственной близости от объекта атомной энергетики, Чернобыльской АЭС». Ведомство призвало «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Белоруссии систем огня».

Киев подчеркнул, что в случае нарушения государственной границы республика примет все необходимые меры для самообороны, при этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Белоруссии станут законными военными целями.

Белоруссия усилила группировки войск на украинском направлении

18 августа сообщалось, что Белоруссия усилила группировки войск на украинском направлении. Командующий ВВС и войск ПВО страны Андрей Лукьянович уточнил, что это произошло после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства украинскими беспилотниками.

На юге группировка огромная создана, также идет разведывательная информация. (...) Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск Андрей Лукьянович командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии

12 августа стало известно, что силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины. В Минске заявили, что целью атаки было показать безнаказанность Киева и проверить на прочность отношения России и Белоруссии.

23 августа сообщалось, что после начала вторжения ВСУ в Курскую область Белоруссия перебросила по меньшей мере тысячу военных в граничащие с Украиной регионы. Также говорилось о направлении на границу двух вертолетов Ми-8, четырех штурмовиков Су-25 и ряда подразделений с БТР, танками и ЗРК С-300.

Белоруссия обвинила Киев в стягивании войск к своим границам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-украинская граница заминирована «как никогда». По его словам, Украина держит на границе с Белоруссией 120 тысяч солдат.

На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы Александр Лукашенко президент Белоруссии

До этого глава государства отмечал, что Белоруссия определила более 20 бригад на белорусско-украинскую границу. Он уточнил, что этот шаг был сделан для того, чтобы не допустить прорыва.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин также заявил о напряженной обстановке на границе с Украиной. Он сказал, что высока вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович выразил надежду на отсутствие провокаций с украинской стороны. По его словам, Минск нацелен на добрососедские и мирные взаимоотношения, которые будут способствовать улучшению благосостояния граждан Белоруссии и соседних стран.

В свою очередь украинские пограничники не увидели увеличения личного состава и техники белорусских войск на границе. Представитель Государственной пограничной службы республики (ГПСУ) полковник Андрей Демченко обвинил белорусского лидера в нагнетании обстановки.

