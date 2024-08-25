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21:58, 25 августа 2024Мир

МИД Украины выступил с обращением к Белоруссии

МИД Украины призвал Минск отодвинуть свои силы дальше от границы

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины призвало Минск отодвинуть свои силы дальше от границы. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве со ссылкой на разведку отметили, что «Белоруссия якобы сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники в Гомельской области вблизи северных границ Украины».

МИД Украины выступил с обращением к Белоруссии. Дипломаты указали, что Киев не собирается предпринимать недружественных действий по отношению к соседней стране. Минск попросили отвести войска «на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня».

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар рассказал, что в случае нападения Украины будет привлечено народное ополчение.

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      Марина Совина
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