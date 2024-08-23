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20:04, 23 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о плане обороны в случае нападения Украины

Генштаб РБ: в случае нападения Украины будет привлечено народное ополчение

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Если бы Украина вторглась на территорию Белоруссии, как в Курской области, сразу же были бы привлечены войска территориальной обороны и народного ополчения. О плане обороны рассказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар в эфире СБ ТВ.

По его словам, в случае подобного нападения людям бы дали возможность «отстаивать свой дом с оружием». Благодаря этому диверсионно-разведывательные группы уже не перемещались бы так свободно, и у украинских военных не было бы возможности просто так расстреливать гражданские автомобили, отметил Тумар.

Ранее стало известно, что после начала вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Белоруссия перебросила по меньшей мере тысячу военных в граничащие с Украиной регионы. Также появилась информация о переброске на юг Белоруссии двух вертолетов Ми-8, четырех штурмовиков Су-25 и ряда подразделений с БТР, танками и ЗРК С-300.

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