В Белоруссии рассказали о плане обороны в случае нападения Украины

Генштаб РБ: в случае нападения Украины будет привлечено народное ополчение

Если бы Украина вторглась на территорию Белоруссии, как в Курской области, сразу же были бы привлечены войска территориальной обороны и народного ополчения. О плане обороны рассказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар в эфире СБ ТВ.

По его словам, в случае подобного нападения людям бы дали возможность «отстаивать свой дом с оружием». Благодаря этому диверсионно-разведывательные группы уже не перемещались бы так свободно, и у украинских военных не было бы возможности просто так расстреливать гражданские автомобили, отметил Тумар.

Ранее стало известно, что после начала вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Белоруссия перебросила по меньшей мере тысячу военных в граничащие с Украиной регионы. Также появилась информация о переброске на юг Белоруссии двух вертолетов Ми-8, четырех штурмовиков Су-25 и ряда подразделений с БТР, танками и ЗРК С-300.