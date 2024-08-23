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18:32, 23 августа 2024Бывший СССР

Раскрыто число переброшенных на границу с Украиной белорусских военных

«РБК-Украина»: больше тысячи военных Белоруссии перебросили к границе с Украиной

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

После начала вторжения ВСУ в Курскую область Белоруссия перебросила по меньшей мере тысячу военных в граничащие с Украиной регионы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Начиная с 10 августа, военные Вооруженных сил и Военно-воздушные силы Белоруссии начали перебрасывать войска в граничащую с Украиной Гомельскую область», — сообщает издание со ссылкой на мониторинговые службы. Причиной переброски называется обстановка на Украине и в Курской области России.

Также сообщается о переброске на юг Белоруссии двух вертолетов Ми-8 и четырех штурмовиков Су-25, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300.

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      Сергей Болиев
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