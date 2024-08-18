В Киеве прокомментировали увеличение состава белорусских войск на границе

ГПСУ не увидела увеличения войск на границе после слов Лукашенко об 1/3 армии

Украинские пограничники не увидели увеличения личного состава и техники белорусских войск на границе. Так представитель Государственной пограничной службы республики (ГПСУ) полковник Андрей Демченко прокомментировал в беседе с «Украинской правдой» слова президента Белоруссии Александра Лукашенка о переброске трети армии к границе.

Также Демченко обвинил белорусского лидера в нагнетании обстановки. «Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что белорусско-украинская граница заминирована «как никогда». По его словам, Украина держит на границе с Белоруссией 120 тысяч солдат, в ответ на это Минск разместил военных вдоль всей границы. Далее, когда Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения, в ответ президент Белоруссии «вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», но затем, по его словам, страны отвели дополнительные войска.

В интервью телеканалу «Россия 1» Лукашенко назвал условие уничтожения Украины. К этому может привести эскалация конфликта, если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, отметил он.