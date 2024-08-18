Лукашенко заявил о 120 тысячах украинских солдат на границе с Белоруссией

Лукашенко: Украина держит более 120 тысяч солдат на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина держит на границе с Белоруссией 120 тысяч солдат. Его слова передает ТАСС.

«На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — заявил он.

При этом, по словам Лукашенко, украинско-белорусская граница заминирована как никогда. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пройти ее только с огромными потерями.