Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 18 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о 120 тысячах украинских солдат на границе с Белоруссией

Лукашенко: Украина держит более 120 тысяч солдат на границе с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина держит на границе с Белоруссией 120 тысяч солдат. Его слова передает ТАСС.

«На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — заявил он.

При этом, по словам Лукашенко, украинско-белорусская граница заминирована как никогда. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пройти ее только с огромными потерями.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские туристы на полдня застряли в аэропорту египетского курорта. Что стало причиной?

      Лукашенко заявил о желании Украины спровоцировать Россию применить ядерное оружие

      Лукашенко заявил о 120 тысячах украинских солдат на границе с Белоруссией

      Футболист датского клуба получил вызов в сборную России

      Пьяный российский чиновник с ножом напугал людей на пляже и попал на видео

      Десятки лесных пожаров потушили за сутки в нескольких российских регионах

      Российские войска начали штурм города в ДНР

      В «Газпроме» заявили о подаче газа через ГИС «Суджа» в подтвержденном объеме

      В США предупредили Украину об ответе России за атаку на Курскую область

      В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше