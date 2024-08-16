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12:51, 16 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии оценили обстановку на границе с Украиной

Глава МО Белоруссии Хренин назвал напряженной обстановку на границе с Украиной
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин оценил обстановку на границе с Украиной. О ней он высказался на совещании по вопросам безопасности у президента республики Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он назвал напряженной обстановку на южной границе страны, отметив, в частности, что в украинском приграничье активную деятельность ведут подразделения Сил специальных операций (ССО) и Службы безопасности Украины (СБУ). При этом он заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Киева.

Ранее Лукашенко сообщал, что власти Белоруссии определили свыше 20 бригад и батальонных групп для отправки на границу с Украиной, чтобы не допустить прорыва. Он также предупредил, что у Минска есть все необходимое для «отражения вероятных пакостей» в отношении страны.

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      Алевтина Запольская
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