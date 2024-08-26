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22:23, 26 августа 2024Мир

Белый дом сообщил об обсуждении с Киевом ударов вглубь России

В США сообщили о переговорах с Украиной по увеличению глубины ударов по России

Фото: Ken Cedeno / Consolidated News Photos / Global Look Press

США обсуждают с Украиной вопрос увеличения глубины ударов по территории России при помощи американского оружия. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, желание увеличить глубину ударов американским оружием по российской территории не является новым для Владимира Зеленского. Кирби отметил, что понимает причину беспокойства Зеленского.

«Мы понимаем, почему он это делает — его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке. И у меня нет никаких изменений в нашей политике в отношении американских вооружений, о которых я мог бы сообщить», — сказал представитель Белого дома.

Ранее Кирби заявил, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину мог бы принести пользу. Он также подчеркнул, что индийский премьер является «сильным и хорошим» партнером Вашингтона.

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      Артём Верейкин
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