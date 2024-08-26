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18:57, 26 августа 2024Путешествия

Беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету и напугал пилота

Беспилотник приблизился на опасное расстояние к самолету Wizz Air в Нидерландах

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету авиакомпании Wizz Air во время посадки и напугал пилота. Об этом пишет портал Daily News Hungary.

Уточняется, что инцидент произошел 22 августа в аэропорту Эйндховена, Нидерланды, с A320, летевшим из Дебрецена, Венгрия. Командир воздушного судна сообщил диспетчерской службе, что он увидел дрон всего в 100 метрах от лайнера. Как сообщает источник, пилоту удалось увести самолет от беспилотника и избежать потенциального столкновения.

Ранее пилоты пассажирского самолета заметили неопознанный летающий объект в полете и сняли его на видео. На размещенных в сети кадрах видны вспыхивающие в воздухе огни.

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      Алина Черненко
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