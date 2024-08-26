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15:32, 26 августа 2024Забота о себе

Раскрыты способы нормализовать давление без лекарств

Кардиолог Копылов: отказ от курения и физнагрузки помогут снизить давление

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

В ряде случаев можно нормализовать давление без медикаментов, рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Филипп Копылов. На способы снизить давление без лекарств он указал в беседе с KP.RU.

По его словам, без таблеток от гипертонии не обойтись, если у пациента есть хотя бы один из трех главных факторов риска: поражение сердца и сосудов (соответствующие обследования назначает кардиолог), сахарный диабет или ожирение. «При умеренно повышенном уровне — до 150-159 верхнее и до 99 нижнее — при отсутствии факторов риска медикаментозную терапию, как правило, сразу назначать не рекомендуется», — говорит врач.

Чтобы нормализовать давление, кардиолог в первую очередь рекомендовал бросить курить. Кроме того, он посоветовал добавить в распорядок дня умеренные физические нагрузки — по 40-60 минут каждый день. Самым безопасным видом физнагрузок Копылов назвал кардиологическую ходьбу — максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки.

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Копылов также порекомендовал желающим нормализовать давление в течение трех-четырех месяцев менять образ жизни. Даже при приеме препаратов, отметил он, нелекарственные методы снижения давления не будут лишними, поскольку они являются полезными для здоровья, укрепляют организм и повышают эффективность действия препаратов.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала главные причины сердечного приступа. Среди основных триггеров она выделила холестериновые бляшки в сосудах, стресс, высокое давление и сахарный диабет.

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      Александра Лисица
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