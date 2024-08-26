Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 26 августа 2024Экономика

Более половины территории Украины охватила засуха

«АПК-Информ»: площадь Украины, охваченная засухой, составила 50-60 процентов

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Во второй декаде августа более половины территории Украины охватила засуха. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометеоцентра сообщает профильный портал «АПК-Информ».

По информации специалистов, из-за длительного отсутствия дождей и продолжительных волн жары верхний слой почвы на 50-60 процентах территории страны, предназначенной для сева озимых культур под урожай следующего года, был либо не увлажнен совсем, либо увлажнен слабо. Исключением стали лишь западные регионы. Сложнее всего пришлось центральным, юго-восточным и южным областям Украины, а также прилегающим районам других областей, где период без осадков, которые оставались в почве, достигал 30-60 дней. «Отсутствие накопления влаги в почве больше всего скажется на сроках сева озимого рапса, оптимальные сроки сева которого приходятся на 25 августа — 10 сентября», — пояснили метеорологи.

Ранее в августе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне наблюдается критическое загрязнение воды.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      Мужчина ошибся номером и случайно предложил наркотики полицейскому

      Лед обрушился на группу туристов во время экскурсии по пещере

      ЕС призвали прекратить сотрудничество с Израилем

      Дзюба удивил Слуцкого

      Суд признал законным приговор экс-издателю «Медиазоны» Верзилову за фейки о ВС России

      К розыску Ярослава Гунько подключились 15 стран Интерпола

      Редкие оазисы оказались благоприятными для появления жизни

      Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве внесли в список террористов

      Российский город остался без света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше