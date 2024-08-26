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08:30, 26 августа 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

Расчеты ударных дронов уничтожили два миномета и склад ВСУ в Херсонской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Расчет ударных дронов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Днепр» уничтожил два миномета и склад ВСУ в Херсонской области, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска поразили два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра. «Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ с помощью квадрокопреров со сбросами и FPV-дронов успешно уничтожили выявленную цель», — говорится в сообщении.

Ранее бойцы ВДВ России на время парализовали дроны ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, атаковав ретранслятор. Он позволял беспилотникам ВСУ долетать до российских позиций на левом берегу.

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      Марина Совина
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