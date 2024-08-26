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07:00, 26 августа 2024Ценности

Бритни Спирс станцевала перед камерой в неоновом бикини

Певица Бритни Спирс станцевала перед камерой в зеленом бикини

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась новым видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица станцевала перед камерой в неоновом зеленом бикини и сапогах на каблуках. При этом от укладки знаменитость отказалась, а макияж предпочла в стиле smoky eyes.

Кроме того, Спирс надела чокер, небольшие серьги и несколько браслетов.

В декабре 2023 года Бритни Спирс поделилась откровенным видео из спальни. Певица разместила ролик, в котором она позировала перед зеркалом в комплекте нижнего белья, состоявшем из кружевного бюстгальтера бело-коричневого цвета и черных трусов с маленькими цепями.

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      Карина Черных
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