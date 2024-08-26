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14:41, 26 августа 2024Культура

Бывшая Мэттью Перри заявила об ошибке в расследовании трагедии

Бывшая девушка Мэттью Перри Кэти Эдвардс заявила, что актер боялся игл

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывшая возлюбленная звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, актриса Кэти Эдвардс сообщила, что в расследовании трагедии произошла ошибка. Об этом девушка рассказала в интервью изданию The Mirror.

По ее словам, Перри не мог быть зависим от кетамина, так как имел фобию.

«Это странно: Мэттью всегда говорил, что боится игл, даже татуировки не делал. Он употреблял при мне, и я пыталась его остановить. На это Мэтт отвечал, что умереть можно только от укола, что он никогда не приблизится к шприцу», — заявила Эдвардс.

Известно, что Перри встречался с коллегой в 2006 году, а затем они расстались хорошими друзьями. Актеры были близки вплоть до последнего дня, девушка также была его ассистентом.

Ранее стало известно, что по делу Перри уже начались задержания. Тех, кто, по мнению следователей, мог быть причастен к поставкам и приобретению кетамина для актера, допросили.

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      Андрей Шеньшаков
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