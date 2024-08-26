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13:07, 26 августа 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра энергетики России задержали в Москве

Shot: в Москве задержан бывший замминистра энергетики РФ Бобылев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Бобылева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, задержание связано с нападением на 33-летнего курьера — Бобылев якобы кинул в него бутылку шампанского и попал в голову. Потерпевшего доставили в больницу, а чиновника — в отдел полиции.

Бобылев занимал должность замминистра энергетики с октября 2021 года по апрель 2022-го. В настоящий момент он возглавляет департамент развития угольной промышленности Минэнерго России.

Ранее суд временно отстранил от должности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, задержанного за превышение полномочий. В июне его отправили под стражу по уголовному делу.

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