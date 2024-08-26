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13:51, 26 августа 2024Экономика

Часть россиян предупредили о мощных ливнях

Синоптик Вильфанд: ливни ожидаются в Северо-Кавказском, Сибирском и Южном ФО

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В ближайшие дни ожидаются ливни в Северо-Кавказском, Сибирском и Южном федеральных округах. Об интенсивных осадках часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Несмотря на жаркую погоду, по-настоящему сильные, интенсивные осадки, связанные с прохождением фронтальных разделов, ожидаются практически во всех северокавказских республиках в ближайшие дни, а также в Южном федеральном округе и в целом на черноморском побережье», — пояснил синоптик.

Вильфанд уточнил, что мощные дожди пройдут в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Хакасии, Алтайском крае, Туве, центральных и южных районах Красноярского края. Помимо этого, возможны град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Однако у таких осадков есть плюс — они снизят пожарную опасность в этих регионах, заключил метеоролог.

Ранее москвичам спрогнозировали, что 26 августа станет самым жарким днем месяца. Синоптики уточнили, что этому поспособствовал антициклон — благодаря ему день выдастся малооблачным и сухим.

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      Нина Ташевская
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