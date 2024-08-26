Москвичам спрогнозировали самый жаркий день месяца

Синоптик Леус: 26 августа станет самым жарким днем месяца для Москвы

Самый жаркий день месяца придется на понедельник, 26 августа. Таким прогнозом на сегодня с москвичами в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Понедельник может стать самым теплым днем с начала августа», — написал синоптик. Жаркой погоде в столичном регионе, как уточняется, поспособствовал антициклон — благодаря ему день выдастся малооблачным и сухим. Температура, по ожиданиям Леуса, подойдет к 30-градусным значениям, местами — поднимется еще выше. Так, в мегаполисе воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, а по области — до плюс 26-31. Ветер юго-западный силой 2-7 метров в секунду. Давление окажется выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. Во вторник столбики термометра достигнут отметки плюс 29-31 градус.

Жаркую погоду в последнюю летнюю неделю пообещал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Прощание с летом действительно будет теплым, очень жарким», — спрогнозировали он в интервью ТАСС. По его прогнозам, дневная температура превысит климатическую норму на 5-7 градусов и дойдет до 30 градусов. Ночью же она будет держаться на уроне 12-17 градусов тепла. Метеоролог назвал и показатель ультрафиолетового индекса в столице: он будет находиться на уровне трех единиц, что полезно для загара. С четверга столбики термометров покажут температуру около плюс 20-25 градусов.

В северной столице последние дни лета тоже будут теплыми. В понедельник и вторник температура составит 20-25 градусов, позднее — 19-24 градуса, без осадков.

Вместе с жарой в Москву возвращается и купальный сезон. К следующим выходным столичные водоемы прогреются до 21-22 градуса.