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09:06, 26 августа 2024Экономика

Москвичам предрекли возвращение купального сезона

Синоптик Вильфанд: купальный сезон вернется в Москву к следующим выходным

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

К следующим выходным столичные водоемы достаточно прогреются, чтобы возобновить купальный сезон. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«При теплых ночах, когда температура составляет около 15 градусов, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода. Купальный сезон восстановится к следующим выходным», — спрогнозировал специалист. По словам синоптика, температура воды в Москве и области достигнет комфортных для купания 21-22 градуса.

О возвращении купального сезона предупредили и жителей Калининградской области — там вода уже прогрелась до 21 градуса, а к середине недели столбики термометров поднимутся до 24-28 градусов. На Черном море, как отметил Вильфанд, температура воды держится на уровне 27 градусов.

Возобновление купального сезона ранее пообещал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог упомянул и лучшие варианты для купания: Ока, низовья Москвы-реки у Коломны и Клязьма у Орехово-Зуево.

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      Виктория Клабукова
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