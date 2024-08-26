Дело собиравшего военные данные о России француза рассмотрят 3 сентября

Суд 3 сентября рассмотрит дело француза Винатье, собиравшего военные данные о РФ

В Москве суд начнет рассмотрение дела француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в сборе данных о военной деятельности России. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание назначено на 3 сентября.

15 августа уголовное дело по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ передали в суд для рассмотрения по существу. Во время допроса фигурант полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, а также незаконно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Его преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ФСБ.

