Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 26 августа 2024Силовые структуры

Дело собиравшего военные данные о России француза рассмотрят 3 сентября

Суд 3 сентября рассмотрит дело француза Винатье, собиравшего военные данные о РФ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве суд начнет рассмотрение дела француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в сборе данных о военной деятельности России. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание назначено на 3 сентября.

15 августа уголовное дело по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ передали в суд для рассмотрения по существу. Во время допроса фигурант полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, а также незаконно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Его преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о предъявленных Дурову во Франции обвинениях

      В ВСУ рассказали о тяжелых боях на угледарском направлении

      Зеленский рассказал об одном из самых крупных ударов по украинской инфраструктуре

      Тарантино обвинил Болдуина в трагедии на съемках

      Хирургам из клиники Хайдарова продлили домашний арест

      Россия резко нарастила вывоз мазута

      Ленардо Ди Каприо сняли в откровенном виде на отдыхе с возлюбленной

      В Москве высадят тысячи деревьев

      В Кремле заявили об особом внимании Путина к одному типу информации по СВО

      Путин позвонил Токаеву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше