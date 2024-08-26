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11:50, 26 августа 2024Забота о себе

Девушка нашла изящный способ отомстить изменившему ей бойфренду

После измены девушка решила дешево продать редкие кроссовки партнера

Фото: Will Breen / Unsplash

Разъяренная девушка нашла изящный способ отомстить изменившему ей бойфренду, зная о его пристрастии к редкой обуви. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Обнаружив, что бойфренд изменяет ей, девушка опубликовала объявление о продаже его кроссовок, которые стоят около 2 тысяч фунтов стерлингов (примерно 240 тысяч рублей) за 400 фунтов стерлингов (примерно 48 тысяч рублей). «В отличном состоянии, почти не ношены (продаю любимые кроссы бывшего, которые он оставил у меня, потому что он мне изменил, так что просто берите). Они настоящие, поскольку он большой любитель кроссовок», — написала

Уточняется, что кроссовки стоят так дорого, поскольку эта модель была создана легендарным дизайнером Вирджилом Абло (1980-2021), основателем бренда Off-White и художественным руководителем модного дома Louis Vuitton.

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Ранее блогерша опубликовала ролик, в котором рассказала, как придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха. По словам невесты, она нотариально заверила документ, который обязывает ее будущего мужа оплачивать все ее счета, если он будет уличен в неверности.

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      Александра Лисица
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