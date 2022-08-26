Невеста придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха

Девушка заверила документ, обязывающий ее жениха оплачивать ее счета в случае его измены

Блогерша опубликовала ролик, в котором рассказала, как придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха. По словам невесты, она нотариально заверила документ, который обязывает ее будущего мужа оплачивать все ее счета, если он будет уличен в неверности. На видео, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание DailyDot.

«Я достигла нового уровня сумасшествия, потому что только что мой жених, с которым мы недавно обручились, подписал документ, который мы заверили нотариально. Он гласит, что в случае его измены он должен будет оплачивать мои счета», — поделилась девушка. Это «либо гениально, либо ненормально», добавила она.

«Это самое лучшее решение, которое я когда-либо слышала», «Это не безумие, вы привлекаете парня к ответственности за его потенциальные поступки», — высказались пользовательницы в комментариях. Некоторые юзеры не поддержали автора ролика и отметили, что недоверие настраивает отношения на провал.

Ранее блогерша Эмили Замбрано опубликовала несколько роликов с оригинальной местью парню-изменнику. Героиня видео распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.