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07:15, 26 августа 2024Забота о себе

Девушка нашла у бойфренда необычное порно и удивилась

Фото: MOVIESTOCK / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, которая нашла у партнера в компьютере необычное порно и удивилась его выбору. Ее письмо и совет специалиста опубликовало издание Slate.

По словам девушки, однажды вечером она зашла в комнату и увидела, как ее бойфренд быстро закрывает вкладки на компьютере. «Мне немного стыдно в этом признаваться, но я попросила его немедленно вынести протекающий мусор, чтобы у него не было возможности очистить историю браузера. Оказывается, на закрытой вкладке было мультяшное порно с фурри», — рассказала она.

Девушка отметила, что не осуждает бойфренда, однако помнит, что они высмеивали порнографию с фурри вместе, и не может понять, почему мужчина действительно увлекается подобным. В ответ Юзвяк попросил задуматься, почему доверие в паре упало настолько, что женщине захотелось покопаться в закрытых вкладках.

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Разговор о фурри-порно он предложил начать аккуратно — прежде всего извинившись за нарушение конфиденциальности мужчины. «Прежде чем затронуть эту тему, подумайте, хотите ли вы каким-либо образом предложить ему участие в подобном сексуальном взаимодействии — например, вы бы посмотрели с ним фурри-порно? Надели бы костюм или предпочли, чтобы надел он? Если вы готовы сделать что-то подобное вместе, предложение совместных действий во многом поможет вам выразить общее принятие конкретного фетиша», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, которая завела любовника из-за проблем мужа с эрекцией и теперь мечется между ними. По словам женщины, ее стала мучать жажда секса.

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      Александра Лисица
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