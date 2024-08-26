Приглашенная на свадьбу сестры девушка услышала просьбу невесты и решила не приходить

Девушка рассказала на портале Reddit, что решила не приходить на свадьбу сестры после того, как услышала от невесты одну просьбу. Большинство пользователей портала сочли ее недовольство обоснованным.

По словам автора поста, у них с сестрой, которую зовут Сара, всегда были близкие отношения. Она добавила, что через несколько недель Сара выходит замуж. Рассказчицу пригласили на свадьбу в качестве подружки невесты.

«У Сары будет небольшая свадьба, где-то 30 гостей. Мы месяцами все планировали, проверяли, чтобы все было идеально. А затем около двух недель назад Сара меня огорошила», — написала девушка. Она заявила, что невеста попросила ее уступить место, которое та должна была занимать за главным столом, ее собаке.

«Сара — одна из тех людей, кто попросту обожает свою собаку, которую зовут Луна. Не поймите меня неправильно, я тоже люблю животных, но Сара относится к Луне как к своему ребенку», — подчеркнула автор публикации. По ее словам, сестра обосновала просьбу уступить место ее питомцу тем, что собака боится скоплений людей, поэтому ей необходимо быть рядом с хозяйкой. «Она даже заявила, что я могу сесть с другими подружками невесты или найти себе другое место где-нибудь еще в зале», — возмутилась рассказчица.

Девушка заявила сестре, что просьба ее обидела и она готова отказаться от приглашения на свадьбу, если невеста настоит на своем решении. Однако родственница обвинила ее в попытке сорвать мероприятие. С тех пор девушки не разговаривали.

«Твоя сестра сошла с ума», «Она отдает твое место за главным столом собаке?! И это после того, как ты со всем ей помогла?», «Она предпочла собаку своей сестре. Она идиотка», — раскритиковали невесту пользователи Reddit. Они также сочли, что если собака невесты плохо переносит скопления людей, ее не следует брать на свадьбу.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что задумался об отмене свадьбы после того, как узнал об одном пожелании невесты. Оказалось, что его возлюбленная захотела поставить на стол новобрачных фотографию своего покойного мужа.