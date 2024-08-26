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19:09, 26 августа 2024Экономика

Экономист оценил перспективы разрабатываемых в РФ ипотечных программ

Экономист Коган: экономика РФ потянет четыре новые программы льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экономика РФ потянет четыре новые программы льготной ипотеки, которые в данный момент разрабатываются в Госдуме. Перспективы этих программ оценил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с «Ридусом».

Экономист назвал ошибкой «полный обрыв» большинства программ льготной ипотеки, поскольку они помогали экономике страны преодолеть серьезный дефицит кадров и рабочей силы. Он назвал эти проблемы не менее важными, чем проблему инфляции, в том числе потому, что они ее подстегивают.

Коган предположил, что требуемый объем расходов на реализацию новых ипотечных программ составляет несколько десятков миллиардов рублей, однако выразил уверенность, что страна сможет потянуть такую сумму даже при имеющемся дефиците бюджета. «Все-таки это не триллионы. Понятно, что у нас дефицит бюджета, и советовать здесь Минфину найти, откуда найти эти деньги, сложно. Но в конце концов мы налоги поднимали, поэтому, ну, наверное, несколько десятков миллиардов рублей погоду не сделают, а важнейшие задачи помогут решить», — заключил профессор ВШЭ.

Ранее в этот день стало известно, что в России к осени могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы, причем одна из них будет направлена на помощь в покупке жилья востребованным специалистам, занятым в промышленности, другая — молодым кадрам. Действие двух других, в свою очередь, будет распространяться на регионы, где развернуто или вскоре начнется масштабное строительство, а также на регионы, которые испытывают проблемы с населением.

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      Полина Кислицына
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