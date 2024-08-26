Четыре новых вида льготной ипотеки пообещали россиянам

Аксаков: в России появятся четыре новые льготные ипотечные программы

В России обязаны появиться новые программы поддержки тех, кто хочет купить жилье. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует «Парламентская газета».

Однако, как полагает парламентарий, эти программы должны быть такими, чтобы ими не мог воспользоваться кто угодно. В противном случае могут возникнуть неконтролируемый спрос и «перегрев» рынка.

По словам Аксакова, депутаты вскоре начнут обсуждать несколько новых льготных программ. Одна из них будет ориентирована на ценных специалистов, занятых в промышленности. В особенности тех, кто трудится на передовых, высокотехнологических производствах.

Кроме того, может появиться строительная ипотека в тех регионах, где в настоящее время развернуто или вскоре начнется масштабное строительство (как инфраструктурное, так и промышленное).

Две других льготных ипотеки затронут молодые кадры, а также регионы, испытывающие проблемы с населением. Последнее коснется не только новых регионов России, но также территорий Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что условия льготной семейной ипотеки менять пока не будут.

Также известно, что по итогам июля средний размер ссуды на приобретение жилья вырос на три процента, до рекордных 4,6 миллиона рублей.