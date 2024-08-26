Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:55, 26 августа 2024Экономика

Четыре новых вида льготной ипотеки пообещали россиянам

Аксаков: в России появятся четыре новые льготные ипотечные программы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России обязаны появиться новые программы поддержки тех, кто хочет купить жилье. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует «Парламентская газета».

Однако, как полагает парламентарий, эти программы должны быть такими, чтобы ими не мог воспользоваться кто угодно. В противном случае могут возникнуть неконтролируемый спрос и «перегрев» рынка.

По словам Аксакова, депутаты вскоре начнут обсуждать несколько новых льготных программ. Одна из них будет ориентирована на ценных специалистов, занятых в промышленности. В особенности тех, кто трудится на передовых, высокотехнологических производствах.

Кроме того, может появиться строительная ипотека в тех регионах, где в настоящее время развернуто или вскоре начнется масштабное строительство (как инфраструктурное, так и промышленное).

Две других льготных ипотеки затронут молодые кадры, а также регионы, испытывающие проблемы с населением. Последнее коснется не только новых регионов России, но также территорий Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что условия льготной семейной ипотеки менять пока не будут.

Также известно, что по итогам июля средний размер ссуды на приобретение жилья вырос на три процента, до рекордных 4,6 миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и Одессе гремят взрывы, отключился свет

      Неспособная мыться самостоятельно из-за лишнего веса женщина похудела на 106 килограммов

      Глава МИД Ирана пообещал просчитанный и точный ответ Израилю

      Во Львовской области сообщили об ударе ВС России по энергетическим объектам

      Подполье сообщило об ударе по центру комплектации мобилизованных в Виннице

      На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет на фоне ударов ВС России

      Губерниев выступил с призывом после лишения российского каноиста золота чемпионата мира

      У самолета с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей во время полета

      Лайнер МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

      Стояние на гвоздях посчитали очень опасной практикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше