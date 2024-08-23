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11:02, 23 августа 2024Экономика

Ипотечные кредиты достигли рекордных размеров

Средний размер ипотечного кредита вырос до 4,6 миллиона рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам второго месяца лета средний размер ссуды на приобретение жилья увеличился на три процента, до рекордных 4,6 миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты Frank RG.

Сильнее всего вырос средний размер займа по программам «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». По первой он увеличился на 24 процента по сравнению с июнем, до 6,5 миллиона рублей. По второй — на 18 процентов, до 10,9 миллиона. Средний чек по «Льготной ипотеке» дошел до 4,1 миллиона рублей, а по «Дальневосточной и арктической ипотеке» — до 5,8 миллиона. Рост составил семь и 15 процентов соответственно.

Отмечается, что всего за июль российские банки выдали 76,8 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 56 процентов меньше, чем в первый месяц лета.

По данным Банка России, в июле объем выдачи ипотеки снизился почти вдвое. Если в июне он составлял 788 миллиардов, то в июле сократился до 356 миллиардов рублей.

Также есть данные, что в июле 2024 года выдача кредитов на строительство частных домов упала более чем в шесть раз по отношению к июню.

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