Ипотечные кредиты достигли рекордных размеров

Средний размер ипотечного кредита вырос до 4,6 миллиона рублей

По итогам второго месяца лета средний размер ссуды на приобретение жилья увеличился на три процента, до рекордных 4,6 миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты Frank RG.

Сильнее всего вырос средний размер займа по программам «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». По первой он увеличился на 24 процента по сравнению с июнем, до 6,5 миллиона рублей. По второй — на 18 процентов, до 10,9 миллиона. Средний чек по «Льготной ипотеке» дошел до 4,1 миллиона рублей, а по «Дальневосточной и арктической ипотеке» — до 5,8 миллиона. Рост составил семь и 15 процентов соответственно.

Отмечается, что всего за июль российские банки выдали 76,8 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 56 процентов меньше, чем в первый месяц лета.

По данным Банка России, в июле объем выдачи ипотеки снизился почти вдвое. Если в июне он составлял 788 миллиардов, то в июле сократился до 356 миллиардов рублей.

Также есть данные, что в июле 2024 года выдача кредитов на строительство частных домов упала более чем в шесть раз по отношению к июню.